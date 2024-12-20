Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanında...

UEFA Konferans Ligi 6. ve son haftasında Başakşehir, Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ikinci yarısında 1-1 eşitlikle sürüyor.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Augosto’nun vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer’den kurtarışı sonrası topu önünde bulan Magnee'nin vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarpıp oyun alanını terk etti.
20. dakikada ceza yayı gerisine seken topa Onur Ergün’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
28. dakikada Minda’nın rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden vuruşta kaleci Muhammed Şengezer sağ köşeye uzanıp meşin yuvarlağı kontrol etti.
33. dakikada Duarte’nin ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada Piatek’in kontrol edemediği topa sol çaprazda Crespo’nun vuruşunda meşin yuvarlak yanda dışarı çıktı.
34. dakikada sol kanatta Onur Ergün’ü geçen Brunner, ceza yayı solundan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer köşeye giden topu kurtardı.
Ayrıntılar geliyor...