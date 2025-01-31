Başakşehir, Ebosele’yi resmen açıkladı

Kaynak: DHA
Başakşehir, Ebosele’yi resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başkaşehir, Watford forması giyen Ebosele’yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İstanbul ekibi İrlandalı oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başakşehir, İngiliz ekibi Watford'da forma giyen İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı milli futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

22 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Derby County ve Udinese'de de forma giydi. Bu sezon Watford ile 19 resmi maça çıkan Ebosele, 1 gol, 1 asistle oynadı.

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