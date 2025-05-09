Başakşehir - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu

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Başakşehir - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Sarı lacivertli ekip Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe bu maçı kazanarak rakibinin bu hafta şampiyonluğunu ilan etme ihtimalini ortadan kaldırmak istiyor.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed; Ömer Ali, Opoku, Operi, Leo Duarte; Kemen, Umut, Crespo; Yusuf, Ivan Brnic; Piatek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, İsmail, Amrabat, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko.

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