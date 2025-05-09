Başakşehir - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu

Sarı lacivertli ekip Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe bu maçı kazanarak rakibinin bu hafta şampiyonluğunu ilan etme ihtimalini ortadan kaldırmak istiyor.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
RAMS Başakşehir: Muhammed; Ömer Ali, Opoku, Operi, Leo Duarte; Kemen, Umut, Crespo; Yusuf, Ivan Brnic; Piatek
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, İsmail, Amrabat, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko.