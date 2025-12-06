Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına konuk oluyor.
Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.
BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE İLK 11’LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Operi, O.Ba, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Umut Güneş, Kemen, Harit, Shomurodov, Fayzullayev, Nuno da Costa
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Asensio, Jhon Duran.
BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' İlk düdük çaldı ve Fenerbahçe maça başladı.
DURAN KALECİYLE KARŞI KARŞIYA AYAĞINDAN AÇTI
3' Jhon Duran kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ayağından açtı. Tehlikeyi erken fark eden Muhammed Şengezer, kalesini terk ederek topa sahip oldu.
FENERBAHÇE TALISCA İLE TEHDİT YARATTI
5' Duran'ın ceza sahası içerisinde çıkardığı topa Talisca gelişine vurdu. Ancak şutunda isabeti bulamadı.
FRED DİREĞE TAKILDI
8' Fenerbahçe'nin tehlikeli atağında; Fred'in kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.
SHOMURODOV ÇERÇEVEYİ TUTTURAMADI
12' Harit'in pasında ceza sahasında topla buluşan Shomurodov, şutunda çerçeveyi tutturamadı.
FENERBAHÇE'DE ŞANSIZ SAKATLIK!
19' Fenerbahçe'de Nelson Semedo yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara geldi. Sahayı sedyeyle terk eden Semedo'nun yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.