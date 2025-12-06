Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe alt sıralardan kurtulmak için çıkış arayan Başakşehir deplasmanına konuk oluyor.

Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

TEDESCO EN NESYRI VE KEREM'İ KULÜBEYE ÇEKTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçen hafta Galatasaray ile 1-1 biten derbi maçta performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan iki yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri'yi yedek kulübesine çekti.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Operi, O.Ba, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Umut Güneş, Kemen, Harit, Shomurodov, Fayzullayev, Nuno da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Asensio, Jhon Duran.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetirken, yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken üstlenecek. VAR’da Alper Çetin, AVAR’da Anıl Usta görev yapacak.

FENERBAHÇE’NİN NAMAĞLUP SERİSİ

Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik alan Fenerbahçe, Süper Lig’in tek namağlup takımı olarak 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray’la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle liderin 4 puan gerisinde.

BAŞAKŞEHİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe’ye bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattırmayı amaçlıyor.

Turuncu-lacivertliler, 14 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 16 puanla 9. sırada yer alıyor.

EVİNDE KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Başakşehir, bu sezon evinde oynadığı 6 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi.

Bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, tek galibiyetini Antalyaspor karşısında son dakikada gelen penaltı golüyle aldı.

FENERBAHÇE REKABETTE SON 6 MAÇI KAZANDI

Başakşehir, Fenerbahçe’ye karşı ligde oynadığı son 6 maçın tamamını kaybetti. Turuncu-lacivertliler, sarı-lacivertlileri ligde en son 5 Şubat 2022’de mağlup etmişti. Bu süreçte Fenerbahçe 15 gol atarken, Başakşehir yalnızca 3 gol üretebildi. İki ekip ayrıca o tarihten sonra Türkiye Kupası finalinde karşılaşmış, Fenerbahçe kupayı 2-0 kazanmıştı.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ OPTA VERİLERİ

- Fenerbahçe, Başakşehir’e karşı ligde oynadığı son 6 maçı kazandı. Başakşehir daha uzun yenilgi serisini yalnızca Galatasaray’a karşı yaşamıştı.

- Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanındaki son 3 maçın tamamını kazandı.

-Başakşehir, bu sezon evinde yalnızca 1 galibiyet aldı; böyle kötü bir iç saha başlangıcını en son 2012/13’te yapmıştı.

- Fenerbahçe, 2025 yılında Avrupa’nın 10 büyük liginde 3+ gol atarak en fazla deplasman galibiyeti yaşayan iki takımdan biri (PSV ile birlikte).

- Başakşehir, İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 7 lig maçında kazanamadı.

- Fenerbahçe bu sezon 5 beraberlik alarak 2012/13’ten bu yana en yüksek beraberlik sayısına ulaştı.

- Sarı-lacivertliler, maçların son 15 dakikasında 8 gol attı; bunların 7’si oyuna sonradan giren oyunculardan geldi.

- Shomurodov, Başakşehir tarihinin Süper Lig’de en hızlı 10 gole ulaşan oyuncusu oldu (14 maç).

- Fenerbahçe’nin golcüsü Jhon Duran, ligdeki iki golünü de 80. dakikadan sonra kaydederek takımına 3 puan kazandırdı.

- Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe’yi hiç yenemedi (1B 3M).