Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray Başakşehir'e konuk oluyor.

İlk 8 haftada 22 puan toplayarak sezona etkileyici bir giriş yaşan Sarı Kırmızılılar, milli arayaderbide yaşadığı puan kaybıyla girmişti. Okan Buruk'un öğrencileri, lige yeniden galibiyetle dönmek istiyor. Öte yandan Nuri Şahin ile beyaz bir sayfa açan Başakşehir de ligde çıkış arıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Barış, Sane, Icardi.

BAŞAKŞEHİR 0-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle mücadele başladı.

GALATASARAY İLK DAKİKADA GOLE YAKLAŞTI

1' Karşılaşmanın ilk dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi net bir fırsatı değerlendiremedi. Aşırtma şutunda top direkten geri döndü.

PEŞ PEŞE SARI KART ÇIKTI

15' Eren Elmalı'nın yaptığı müdahale sonrası sarı kart görmesinin ardından Galatasaray yedek kulübesi uzun süre itirazlarını sürdürdü. Hakem Atilla Karaoğlan bunun üzerine Teknik Direktör Okan Buruk'a da sarı kart gösterdi.

SARA'NIN ŞUTUNDA MUHAMMED GOLE İZİN VERMEDİ

21' Gabriel Sara uzaktan kaleyi yokladı. Muhammed Şengezer mükemmel bir kurtarışla topu köşeden çıkardı.

SANE SONUNU GETİREMEDİ

28' Yavaş yavaş baskısını artırmaya başlayan Galatasaray'da Leroy Sane ceza sahası içerisinde dar açıdan çektiği şutta isabeti bulamadı.

SİNİRLER GERİLDİ

33' Abdülkerim Bardakçı ile Kemen'in hava topu mücadelesinin ardından Abdülkerim ve Deniz Türüç kafa kafaya geldi. Yaşanan sözlü tartışma sonrası hakem Atilla Karaoğlan iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

SARI KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

36' Kaan Ayhan'ın Shomurodov'a yaptığı müdahele sonrası Kaan Ayhan'a sarı kart çıkaran Atilla Karaoğlan bir kart da yedek kulübesinde itiraz eden yedek kaleci Günay'a gösterdi. (Hakem Atilla Karaoğlan ilk yarıda 7 kez kartına başvurdu. Süper Lig'de bu sezon en fazla kartın çıktığı ilk yarı oynandı.)

İLKAY'IN ASİSTİ LEROY SANE'NİN GOLÜ!

45+3' Galatasaray aradığı golü ilk yarının son dakikalarında İlkay Gündoğan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Alman yıldızı Leroy Sane'nin ayağıdan buldu.

İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 0-1 GALATASARAY