Başakşehir, Galatasaray deplasmanında 1 puanı kaptı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir, Galatasaray deplasmanında 1 puanı kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası maçı kapsamında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. 1 kırmızı kartın çıktığı ve 1 penaltının kaçtığı maçta iki takımda sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'i evinde konuk etti. Nefes kesen maçta kırmızı kart, penaltı, tartışmalı pozisyonlar her şey vardı. Başakşehir'in iki kez öne geçtiği maçta Galatasaray ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası C grubunda iki takım, ilk maçların ardından hanesine 1'er puan yazdırdı.

İŞTE MAÇTAN ANLAR!

35. dakikada topla buluşan Deniz Türüç, topu ağlara gönderdi. Başakşehir Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Maçta ilk yarı sona erdi.

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İkinci yarıda ise art arda goller geldi. 50. dakikada Galatasaray, Davinson Sanchez'in attığı kafa golü ile beraberliği bulurken, 3 dakika sonra Başakşehirli Piatek, takımını tekrar öne geçirdi.

74. dakikada Abdülkerim Bardakçı sahneye çıktı. Galatasaray, Başakşehir karşısında skoru 2-2'ye getirdi.

Galatasaray, 90+5'inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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