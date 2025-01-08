Başakşehir, Galatasaray deplasmanında 1 puanı kaptı!

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'i evinde konuk etti. Nefes kesen maçta kırmızı kart, penaltı, tartışmalı pozisyonlar her şey vardı. Başakşehir'in iki kez öne geçtiği maçta Galatasaray ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C grubunda iki takım, ilk maçların ardından hanesine 1'er puan yazdırdı.

İŞTE MAÇTAN ANLAR!

35. dakikada topla buluşan Deniz Türüç, topu ağlara gönderdi. Başakşehir Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Maçta ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıda ise art arda goller geldi. 50. dakikada Galatasaray, Davinson Sanchez'in attığı kafa golü ile beraberliği bulurken, 3 dakika sonra Başakşehirli Piatek, takımını tekrar öne geçirdi.

74. dakikada Abdülkerim Bardakçı sahneye çıktı. Galatasaray, Başakşehir karşısında skoru 2-2'ye getirdi.

Galatasaray, 90+5'inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.