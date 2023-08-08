Başakşehir Galatasaray'ın sponsoru ile anlaştı

İstanbul'daki bir otelde düzenlenen imza törenine RAMS Türkiye Üst Yöneticisi Devran Bülbül, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan Göksel Gümüşdağ, RAMS ile yaptıkları anlaşmanın önemine değinerek şöyle konuştu:

"Başakşehir bu sezon sonunda 10. yaşını kutlayacak. 10 yıl önce böyle bir otel salonunda Başakşehir AŞ’yi kurmuştuk. Başakşehir genç yaşta olmasına rağmen önemli başarıları kısa zamana sığdıran bir takım oldu. Büyük kulüplerle yarıştık. Her sene şampiyonluğu zorladık. Süper Lig şampiyonu olduk. Başarıya odaklı bir takımız. Başakşehir ve RAMS kısa sürede önemli başarılar imza attı. Eski sponsorumuza teşekkür ediyorum, Medipol ismine veda ettik. Artık RAMS Başakşehir olarak anılmaya başladık. İnanıyorum ki RAMS’la Başakşehir önemli başarılara imza atacaktır. Bunu sadece RAMS ve Başakşehir’in isim sponsorluğu olarak görmeyin, sosyal sorumluluk adına çok önemli projelerimiz olacak.”

Gümüşdağ, 1 ya da 1,5 ay içinde futbol akademilerinin açılışını yapacaklarını belirterek, “Altyapımızdaki 16-17 yaşında çocuklara dünyanın önemli takımlarından teklifler var. Türkiye’nin en önemli futbol akademisin açılışını da yakında yapacağız. Kalecimiz Deniz’e dünyanın tanınmış kulüplerinden teklifler var. Akademiye daha çok ağırlık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.