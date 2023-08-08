Başakşehir Galatasaray'ın sponsoru ile anlaştı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, takım isim hakkı için RAMS Global ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

KAYNAK: AA
Başakşehir Galatasaray'ın sponsoru ile anlaştı

İstanbul'daki bir otelde düzenlenen imza törenine RAMS Türkiye Üst Yöneticisi Devran Bülbül, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan Göksel Gümüşdağ, RAMS ile yaptıkları anlaşmanın önemine değinerek şöyle konuştu:

"Başakşehir bu sezon sonunda 10. yaşını kutlayacak. 10 yıl önce böyle bir otel salonunda Başakşehir AŞ’yi kurmuştuk. Başakşehir genç yaşta olmasına rağmen önemli başarıları kısa zamana sığdıran bir takım oldu. Büyük kulüplerle yarıştık. Her sene şampiyonluğu zorladık. Süper Lig şampiyonu olduk. Başarıya odaklı bir takımız. Başakşehir ve RAMS kısa sürede önemli başarılar imza attı. Eski sponsorumuza teşekkür ediyorum, Medipol ismine veda ettik. Artık RAMS Başakşehir olarak anılmaya başladık. İnanıyorum ki RAMS’la Başakşehir önemli başarılara imza atacaktır. Bunu sadece RAMS ve Başakşehir’in isim sponsorluğu olarak görmeyin, sosyal sorumluluk adına çok önemli projelerimiz olacak.”

Gümüşdağ, 1 ya da 1,5 ay içinde futbol akademilerinin açılışını yapacaklarını belirterek, “Altyapımızdaki 16-17 yaşında çocuklara dünyanın önemli takımlarından teklifler var. Türkiye’nin en önemli futbol akademisin açılışını da yakında yapacağız. Kalecimiz Deniz’e dünyanın tanınmış kulüplerinden teklifler var. Akademiye daha çok ağırlık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Göz basıncındaki değişim: Glokom Sağlık
Göz basıncındaki değişim: Glokom
Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı Sağlık
Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Güncel
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Tete Galatasaray'a doğru. Fenerbahçe transferden çekildi Spor
Tete Galatasaray'a doğru. Fenerbahçe transferden çekildi
Kıskançlıkla baş etmenin yolları neler Sağlık
Kıskançlıkla baş etmenin yolları neler
Hatayspor'dan ağlatan forma tanıtımı Spor
Hatayspor'dan ağlatan forma tanıtımı
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin inceleme sürüyor Güncel
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin inceleme sürüyor