Başakşehir nasıl tur atlar? Başakşehir Gent maçının kanalı belli oldu

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında bu akşam sahasında Gent ile karşılaşacak.

Temsilcimiz ilk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Başakşehir Gent maçının kanalı belli oldu

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Başakşehir-Gent maçı TV 8,5'tan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Başakşehir nasıl tur atlar?

Belçika'da, Gent deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Medipol Başakşehir için her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.

Turuncu lacivertlilerin beraberliği ise maçı uzatmaya taşıyacak. 30 dakika içerisinde eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. Gent'in de her türlü galibiyeti, Başakşehir'in elenmesine neden olacak.