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Başakşehir nasıl tur atlar? Başakşehir Gent maçının kanalı belli oldu

Başakşehir Belçika'nın Gent takımıyla karşılaşıyor. Başakşehir nasıl tur atlar? Başakşehir Gent maçının kanalı belli oldu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:31
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Başakşehir Gent karşısında. Başakşehir nasıl tur atlar

Başakşehir nasıl tur atlar? Başakşehir Gent maçının kanalı belli oldu
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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında bu akşam sahasında Gent ile karşılaşacak. 

Temsilcimiz ilk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Başakşehir Gent maçının kanalı belli oldu

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Başakşehir-Gent maçı TV 8,5'tan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Başakşehir nasıl tur atlar?

Belçika'da, Gent deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Medipol Başakşehir için her türlü galibiyet tur için yeterli olacak. 

Turuncu lacivertlilerin beraberliği ise maçı uzatmaya taşıyacak. 30 dakika içerisinde eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. Gent'in de her türlü galibiyeti, Başakşehir'in elenmesine neden olacak.

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