Başakşehir güle oynaya turladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir güle oynaya turladı

Volkan Aliakar yazdı: Başakşehir güle oynaya turladı!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, evinde Gürcistan ekibi Iberia'yı ağırladı.
Temsilcimiz, deplasmandaki ilk maçı Davidson'un golüyle 1-0 kazanmıştı.
Mücadele, Başakşehir'in baskılı ve etkili oyunuyla başladı.
İlk dakikalardan beri hücumu düşünen Başakşehir, Piatek, Kemen ve Pelkas gibi yıldızlarla etkili pozisyonlara girdi ancak gol çıkmadı.
GOL ANCAK İPTAL!
Temsilcimiz, 32. dakikada Pelkas'ın ortasında Kemen ile golü buldu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Kemen ofsayttaydı ve hakemin kararı doğruydu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Başakşehir, oyuna ağırlığını koydu ve ilk 45 dakikayı yüzde 65'e yüzde 35 topla oynamayla kapattı.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Mücadelenin 50. dakikasında Başakşehir aradığı golü buldu ve maçta 1-0 öne geçti.
Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta Kemen topu arka tarafa çevirdi.
Piatek'in dokunuşu, kaleci Makaridze'nin bakışları arasında ağlarla buluştu.
Bu golle temsilcimiz iyice rahatladı.
NET FIRSAT KAÇTI
Dakikalar 55'i gösterdiğinde Davidson, topu ceza sahasu içinde bulunan Pelkas'a attı. Pelkas, müsait pozisyonda topa istediği gibi vuramadı ve mutlak bir gol şansı kaçtı.
PELKAS'TAN ŞAHANE GOL!
Başakşehir, 61. dakikada serbest vuruş kazandı.
Topun başına geçen Pelkas, muhteşem bir gol attı ve durumu 2-0'a getirdi.
BAŞAKŞEHİR GÜLE OYNAYA
Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Iberia'yı rövanşta 2-0, toplam skorda 3-0 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.
Bakalım play-off turunda neler olacak...

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