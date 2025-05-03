Başakşehir, Hatayspor'u 4 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Başakşehir ile karşılaştı. Müsabaka Başakşehir'in 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
4. dakikada savunmanın paslaşması sırasında cezaalanı içinde topa sahip olan Görkem'in pasında Strandberg meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
9. dakikada Crespo'nun sağdan ceza alanına ortasında Piatek'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 1-1
30. dakikada ceza alanına sokulan Miguel Crespo'nun son çizgiden çevirdiği topu Yusuf Sarı sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2
56. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Boutobba'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
73. dakikada Kemen'in soldan ceza sahasına ortasında kale önünde kaleciyle birlikte yükselen Piatek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti, ancak hakem kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
82. dakikada Umut'un pasında solda topla buluşan Ivan Brnic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak Recep Burak Yılmaz'a da çarparak ağlara gitti. 2-3
90. dakikada Keny'nin Recep Burak Yılmaz tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+1 dakikada penaltı atışını kullanan Figueiredo, topu ağlara gönderdi. 2-4