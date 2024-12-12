Başakşehir, Heidenheim karşısında ilk yarıyı 2- 0 önde kapadı

İlk gol, 6. dakikada Deniz Türüç’ten geldi. Krzysztof Piątek’in sağ kanattan yaptığı ortaya çok iyi bir kafa vuruşu yapan Türüç, Heidenheim kalecisinin müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Başakşehir’in tempolu oyununu başlatan an oldu. 18. dakikada ise Miguel Crespo, gelişen bir korner sonrasında yakın mesafeden topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda Başakşehir, güçlü hücum hattı ve sağlam savunmasıyla rakibine adeta pozisyon vermedi. Heidenheim, topa sahip olma çabalarına rağmen İstanbul temsilcisinin baskısı altında kalıp, etkili bir gol fırsatı yaratamadı. Léo Scienza ve Mathias Honsak gibi isimlerin şutları Başakşehir savunması tarafından bloklandı ya da kaleci Mert Günok’un güvenli ellerinde toplandı.

Maçın ilk yarısı, Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İstanbul temsilcisi, ikinci yarıya da aynı tempoyu koruyarak çıkmayı hedefliyor.