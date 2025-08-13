Başakşehir hem 'dalya' hem 'tur' dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir hem 'dalya' hem 'tur' dedi

Başakşehir, Noveç temsilcisi Viking'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını Play-Off Turu'na yazdırdı.

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Başakşehir deplasmanda 3-1 yendiği Viking takımıyla 1-1 berabere kalarak play-off maçı oynamaya hak kazandı.

DAVIE SELKE YENİLGİYİ ÖNLEDİ

Başakşehir'in Onur Bulut'un 34'üncü dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 geri düştüğü karşılaşmada İstanbul ekibinin yeni forveti Davie Selke 6 dakika sonra ağları havalandırarak yenilgiyi önledi.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 100. GOLÜNÜ ATTI

Davie Selke'nin ağlara gönderdiğ top Boz Baykuşlar'ın Avrupa kupalarındaki 100. golü olarak tarihe geçti.

KONFERANS LİGİ İÇİN MUHTEMEL ENGEL ROMANYA

Başakşehir, Spartak Trnava-Universitatea Craiova maçının galibiyle Konferans Ligi'ne kalma mücadelesi verecek. Rumen temsilcisi Universitatea Craiova yarın oynanacak rövanş maçına 3-0'lık avantajlı bir skorla gidiyor.

Son Haberler
Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Resmi açıklama geldi
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Resmi açıklama geldi
MHP'de beklenmedik istifa!
MHP'de beklenmedik istifa!
Arnavutköy’de İETT otobüsünün havalandırma kapağı uçtu
Arnavutköy’de İETT otobüsünün havalandırma kapağı uçtu
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını