Başakşehir hem 'dalya' hem 'tur' dedi

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Başakşehir deplasmanda 3-1 yendiği Viking takımıyla 1-1 berabere kalarak play-off maçı oynamaya hak kazandı.
DAVIE SELKE YENİLGİYİ ÖNLEDİ
Başakşehir'in Onur Bulut'un 34'üncü dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 geri düştüğü karşılaşmada İstanbul ekibinin yeni forveti Davie Selke 6 dakika sonra ağları havalandırarak yenilgiyi önledi.
BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 100. GOLÜNÜ ATTI
Davie Selke'nin ağlara gönderdiğ top Boz Baykuşlar'ın Avrupa kupalarındaki 100. golü olarak tarihe geçti.
KONFERANS LİGİ İÇİN MUHTEMEL ENGEL ROMANYA
Başakşehir, Spartak Trnava-Universitatea Craiova maçının galibiyle Konferans Ligi'ne kalma mücadelesi verecek. Rumen temsilcisi Universitatea Craiova yarın oynanacak rövanş maçına 3-0'lık avantajlı bir skorla gidiyor.