Başakşehir salladı ama yıkamadı. Letonya'dan 1 puanla döndü

NSB Arkadija Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Başakşehir, maç boyunca oyuna hakim olan taraftı. Topla yüzde 75 oynama oranı yakalayan ve rakip kaleye tam 16 şut atan Başakşehir, fileleri havalandıramadı.



Ev sahibi Rigas Skola'da Simkovic, 70. dakikada kırmızı kart gördü.



Başakşehir, bu sonuçla puanını 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Rigas Skola ise gruptaki 2. puanını aldı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'in 4. maç haftasında Başakşehir ile Rigas Skola İstanbul'da karşı karşıya gelecek.



UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İtalyan ekibi Fiorentina ile grupta oynadıkları bir önceki maça göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.