Başakşehir ikinci Özbek yıldızını duyurdu!

Kaynak: DHA
Başakşehir ikinci Özbek yıldızını duyurdu!

Başakşehir Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Eldor Shomurodov'un ardından bir başka Özbek yıldızı daha renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Rusya temsilcisi CSKA forması giyen 21 yaşındaki Özbek orta saha Abbosbek Fayzullaev’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Abbosbek Fayzullaev, geçtiğimiz sezon Rusya’da lig ve kupa olmak üzere toplamda 39 maçta forma giydi. Özbek oyuncu 3 gol ve 8 asistlik performans gösterirken, 2 bin 406 dakika süre aldı.

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