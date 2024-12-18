Başakşehir ilçe Emniyet Müdürü Hanefi Zengin görevden alındı

İstanbul'da düzenlenen eylemlerde gazetecileri engellemesi ve tehdit etmesiyle gündem olan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Zengin görevden alınarak polislik görevi geçici olarak askıya alındı.

İstanbul'da Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı esnada, kentte düzenlenen eylemlerde polislere karşı olan tavrı ile gündem olan Hanefi Zengin hakkında dikkat çeken bir karar alındı.

T24'ten Tolga Şardan, son olarak Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü görevine getirtilen Hanefi Zengin'in görevden alındığını bildirdi. Zengin'in personel emrine çekildiği ve aktif polislik görevinin ise geçici olarak askıya alındığını belirtti.

Selami Yıldız'ın kararlarının arasında personel emrine alınanlar arasında Avcılar, Kadıköy ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürleri de yer aldı.