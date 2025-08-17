Başakşehir ile Kayserispor 1-1'ni üzmedi

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Kayserispor'un kendi yarı alanında kaptırdığı topta araya giren Nuno Da Costa'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Nuno Da Costa'nın pasında topla buluşan Brnic, ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

41. dakikada Eldor Shomurodov'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Onur Ergün'ün arka direğe yaptığı ortada altıpas üzerinde Ivan Brnic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

61. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç’ün yaptığı ortada altıpas içerisinde iyi yükselen Jerome Opoku, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla Jerome Opoku’nun kafa vuruşu sonrası elle oynadığı belirlendi ve mücadelenin hakemi Kadir Sağlam golü iptal etti.

68. dakikada Aaron Opoku’nun ceza sahası sol çaprazdan verdiği pasta topla buluşan Miguel Cardoso’nun penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşta savunmada Leonardo Duarte’ye çarpan top kaleci Muhammed Şengezer’in sağından ağlara gitti. 1-1