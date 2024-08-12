Başakşehir kaçtı Rize yakaladı

Süper Lig'in ilk haftasında iki flaş ekibi Çaykur Didi Stadı'nda karşı kaşıya geldi.
İlhan Palut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Çaykur Rizespor, Çağdaş Atan'ın takımı RAMS Başakşehir'i konuk etti.
Özellikle ilk yarısı müthiş heyecana sahne olan, Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer'in kurtarışlarının damga vurduğu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip Başakşehir 39. dakikada Figueiredo'nun golüyle öne geçti. Dakikalar 45+5'i gösterdiğinde sahneye çıkan Alikulov skoru belirledi: 1-1.
Başakşehir gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. Rizespor ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
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