Başakşehir karıştı! Taşlı-sopalı kavga çıktı

Kaynak: İHA
Başakşehir karıştı! Taşlı-sopalı kavga çıktı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle taş ve sopalarla kavga çıktı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle taş ve sopalarla kavga çıktı. Saldırı anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şahısların birbirlerine sopalar ve taşlarla saldırdığı, olay sırasında çevredeki bazı vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Kavgada bazı şahısların çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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