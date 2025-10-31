Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir FK, Kocaelispor'u konuk etti.

Başakşehir, 5. dakikada gole yaklaştı. Onur Bulut'un pasında Shomurodov'un ceza yayının sağından şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

7. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayının gerisinden kaleyi karşıdan gören pozisyondan kullandığı serbest vuruşta Kocaelispor kalecisi Jovanovic, topu kornere çeldi.

27. dakikada Serdar Dursun'un kısa pasında Linetty'nin ceza yayının içinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, gole izin vermedi.

Aynı dakika içinde Tayfur Bingöl'ün ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak Da Costa'dan dönerek havalandı. Balogh'un kafayla pasında Serdar Dursun'un altıpasın içinden kafa vuruşunda top, kaleci Muhammed'den döndü. Ba, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi savuşturdu.

90. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Balogh ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Selke'nin yerde kalmasına üzerine hakem Batuhan Kolak, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 13'e yükseltirken, Kocaelispor 11 puanda kaldı. Başakşehir bu sezon kendi sahasında ilk kez üç puan sevinci yaşadı. Kocaelispor'un 3 maçlık galibiyet serisi ise sona erdi.