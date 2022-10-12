﻿Başakşehir'den flaş Ömer Ali Şahiner kararı

Başakşehir Kulübü, futbolcusu Ömer Ali Şahiner'le yeni sözleşme imzaladı.

İmza törenine Asbaşkanlardan Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt katıldı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Asbaşkanlarımızdan Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt katıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz"