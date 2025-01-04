Başakşehir ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmadaki tek gol 32. dakikada Davidson'dan geldi ve Başakşehir, 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da gol çıkmazken maç 1-0 sona erdi ve Başakşehir maçı 1-0 kazandı.

Bu skorla Başakşehir puanını 26 yaparken Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR’E 2 KÖTÜ HABER GELDİ

Öte yandan karşılaşmayı kazanan Başakşehir’e 2 kötü haber geldi. Maçın 19. dakikasında Miguel Crespo. 73. dakikasında ise Berat Özdemir sarı kart görerek cezalı duruma düştü.



Bu sezon 4. kez sarı kart gören Crespo ve Berat, Başakşehir'in gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacağı müsabakada forma giyemeyecek.