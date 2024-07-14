Başakşehir rakibine tek attı

Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir rakibine tek attı

Başakşehir ve Vojvodina, hazırlık maçında karşılaştı. Başakşehir mücadeleyi tek golle kazandı.

Hazırlık maçı kapsamında Başakşehir ile Sırbistan ekibi FK Vojvodina mücadele etti.

Başakşehir, mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.

Çağdaş Atan'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golü 55. dakikada Figueiredo kaydetti.

KONFERANS LİGİ'NDE ELEME OYNAYACAK
Avrupa'daki temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Başakşehir, 25 Temmuz'da Isloch/La Fiorita maçının galibi ile oynayacak.

Maçın rövanşı 1 Ağustos'ta oynanacak.

İLK MAÇI ISLOCH KAZANDI
Başakşehir'in rakiplerinin oynadığı ilk maçta Isloch, La Fiorita karşısında 1-0 kazandı.

Bu maçın rövanşı ise 18 Temmuz'da oynanacak.

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