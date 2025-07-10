Başakşehir, Roma'nın golcüsünü resmen kadrosuna kattı

Başakşehir, Roma'nın Özbek golcüsü Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Başakşehir kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İtalya ekiplerinden Roma Kulübü'nün oyuncusu Eldor Shomurodov ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Özbek milli futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
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