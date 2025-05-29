Başakşehir şampiyon Galatasaray'ı alkışlayacak mı?

Başakşehir şampiyon Galatasaray'ı alkışlayacak mı?

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı alkışlayacaklarını söyledi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Çağdaş Atan ile imzalanan yeni sözleşme töreninde açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I ALKIŞLAYACAĞIZ"

Gümüşdağ, sezonun son haftasında karşılaşacakları şampiyon Galatasaray'ı alkışlayacaklarını söyledi.

Göksel Gümüşdağ, "Yarın (Cuma) Galatasaray ile karşılaşacaksınız. Avrupa'da bunu görüyoruz. Başakşehir de Kasımpaşa maçında alkışlar eşliğinde sahaya çıkmıştı. Yarın yine böyle bir şey görebilir miyiz?" sorusunun ardından, "Tabii ki doğal olan şampiyonu alkışlamak. Hocamız da aynı düşüncede. Oyuncularımız sahaya çıkıp, tüm Galatasaray oyuncularını alkışlayıp sahaya davet edecek. Biz zaten tebrik etmiştik" diye cevap verdi.

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