Başakşehir, Sivasspor'u evine puansız gönderdi

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, evinde Deniz Türüç'ün 9. dakikada attığı golle Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
9. dakikada Kemen’in bireysel çabasıyla kazanıp sağ taraftan içeri çevirdiği topta Piatek’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Nikolic topu çeldi. Pozisyonun devamında Deniz Türüç’ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
19. dakikada Deniz’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi kale önünde müsait pozisyondaki Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanında auta gitti.
59. dakikada Savunma arkasına atılan pasta Ba’nın hatası sonrası Manaj topla buluştu. Bu oyuncu sağ taraftan topu içeri çevirdi. Simic’in penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti.
76. dakikada Piatek ile duvar pası yapan Crespo’nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.