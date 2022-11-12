Emre Belözoğlu: Galatasaray'a teşekkür ederim

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'a 7-0 kaybetti. Lacivert-Turunculuların teknik direktörü Emre Belözoglu maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoglu 'nın maç sonu sözleri;

"Çok kolay bir maç oldu bence zorlu bir maç olmadı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum bize oyuncularımızın seviyesini göstermiş oldu. Onlara teşekkür ederim. Ders çıkaracağız. Seviyemizin ne olduğunu Galatasaray'ın bize net bir şekilde gösterdiği bir maç oldu."