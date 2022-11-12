12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu: Galatasaray'a teşekkür ederim

Emre Belözoğlu: Galatasaray'a teşekkür ederim

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, 7-0 biten tarihi maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 22:20
Takip Et

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan 7-0 biten maç sonrası açıklamalar

Emre Belözoğlu: Galatasaray'a teşekkür ederim
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'a 7-0 kaybetti. Lacivert-Turunculuların teknik direktörü Emre Belözoglu maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoglu 'nın maç sonu sözleri;

"Çok kolay bir maç oldu bence zorlu bir maç olmadı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum bize oyuncularımızın seviyesini göstermiş oldu. Onlara teşekkür ederim. Ders çıkaracağız. Seviyemizin ne olduğunu Galatasaray'ın bize net bir şekilde gösterdiği bir maç oldu."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
1
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
2
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
3
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
4
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Atatürk'ü anma programında Abdülhamid'i andılar. Moğollar’dan 15 Temmuz’a...
5
﻿Atatürk'ü anma programında Abdülhamid'i andılar. Moğollar’dan 15 Temmuz’a...
﻿Atatürk'ü anma programında Abdülhamid'i andılar. Moğollar’dan 15 Temmuz’a...
﻿“Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları atılmıştı... Anıtkabir'deki saygısızlığa suç duyurusu
6
﻿“Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları atılmıştı... Anıtkabir'deki saygısızlığa suç duyurusu
﻿“Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları atılmıştı... Anıtkabir'deki saygısızlığa suç duyurusu
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Zelenskiy’den ‘Donetsk’ açıklaması: Orası tam bir cehennem
﻿Zelenskiy’den ‘Donetsk’ açıklaması: Orası tam bir cehennem
﻿Zelenskiy’den ‘Donetsk’ açıklaması: Orası tam bir cehennem
﻿Dursun Özbek'ten Başakşehir maçı sonrası flaş açıklama
﻿Dursun Özbek'ten Başakşehir maçı sonrası flaş açıklama
﻿Dursun Özbek'ten Başakşehir maçı sonrası flaş açıklama
﻿Okan Buruk'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması
﻿Okan Buruk'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması
﻿Okan Buruk'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması
﻿Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı
﻿Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı
﻿Okan Buruk ve Emre Belözoğlu kariyerlerinde ilki yaşadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.