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Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 22:53
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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

''Fenerbahçe, mesafeleri daraltıp, sizi boğmaya çalışıyor oyun içinde. Güçlü bir camia, tecrübeli teknik adamları var. Hareketsiz kaldığımız anlarda oyun Fenerbahçe'ye döndü. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Oyun anlamında gelişeceğimiz dönemler var önümüzde.

İki takım da hamlelerini yaptı. Fenerbahçe karşılığını aldı, biz alamadık. Oyunda memnun olduğum, memnun olmadığım anlar da var.

Hedeflerimiz var, en önemli hedeflerimizden biri Konferans Ligi'nde son 16'ya kalıp, ardından gidebileceğimiz yere kadar gidebilmek. Avrupa'da oynayacak olan tüm takımlarımıza da başarılar dilerim.''

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