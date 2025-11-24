Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor Başakşehir’e konuk oluyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke.

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Vica, Augusto, Onuachu

BAŞAKŞEHİR 2-1 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

11' Ebosele'nin sert müdahalesiyle Edin Visca acı içinde yerde kaldı. Halil Umut Meler önce Ebosele'ye sarı kart gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler, sarı kartı iptal edip kırmızı kart çıkardı. Öte yandan Visca oyuna devam edemedi ve yerini Olaigbe'ye bıraktı.

BAŞAKŞEHİR PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

20' VAR, Trabzonspor ceza sahası içerisinde Okay Yokuşlu'nun elle oynadığı gerekçesiyle izleme tavsiyesinde bulundu. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Selke topu ağlara gönderdi.

TRABZONSPOR TEHLİKELİ GELDİ

25' Zubkov'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Felipe müsait pozisyonda şutunda isabeti bulamadı.

TRABZONSPOR FELIPE İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

37' Başakşehir savunmasının arkasına kaçan Felipe kaleciyle karşı karşıya kaldı ve Muhammed Şengezer'i mağlup ederek skora eşitliği getiren golü kaydetti.

FELIPE İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

42' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Felipe'nin şutunda Muhammed bu kez gole izin vermedi. Pozisyonun devamında bir kez daha Folcarelli'nin pasında tehlikeli yerde topu önünde bulan Felipe bu kez çerçeveyi tutturamadı.

BAŞAKŞEHİR SHOMOROUDOV İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

45' Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında yapılan ortaya ön direkte kafayı vuran Shomurodov, topu ağlara gönderdi.