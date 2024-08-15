Başakşehir tur biletini söktü aldı

UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir Iberia ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede temsilcimiz rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 50. Dakikada Piatek ve 61. Dakikada Pelkas kaydetti.

Turuncu-lacivertlilerin iki golü ise VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

Bu sonuç ile birlikte toplam skoru 3-0 yapan Başakşehir adını play-off turuna yazdırdı.

Başakşehir’in play-off’taki rakibi St.Patrick's-FC Sabah eşleşmesinin galibi olacak.