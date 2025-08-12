Başakşehir turlamaya hazır!

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 3-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında yarın sahasında Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking’i konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk müsabakada ilk yarıya 1-0 geride girmesine rağmen ikinci yarı bulduğu gollerle rakibi 3-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı elinde bulunduruyor.

Başakşehir, tur atlaması halinde play-off aşamasında Spartak Trnava -Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR-VIKING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Viking maçı 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

