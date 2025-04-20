Başakşehir üst üste 4. galibiyetini Gaziantep FK'den aldı

Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'i 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi bu 3 puanla birlikte üst üste 4. galibiyetini kazandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

9. dakikada Halil Dervişoğlu’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Okereke’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0

24. dakika Berat Özdemir’in pasla kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı’nın yerden yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, ofsaytta duran Duarte’nin kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada Berat Özdemir’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Crespo, altıpasın sağ tarafında topu içeri çevirmek isterken Ogün Özçiçek’in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

45+4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Ömer Ali Şahiner’in yaptığı ortada kaleci Dioudis’in kontrol edemediği topu arka direkte alan Brnic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

88. dakikada hava topu mücadelesinde Viana, Piatek’in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, Piatek direkt kırmızı kart gösterdi.

90+7. dakika Kozlowski, yoğun itirazları nedeniyle üst üste iki sarı kart görerek, hakem Zorbay Küçük tarafından oyun alanına dışına gönderildi