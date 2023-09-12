Başakşehir ve Adana'nın paylaşamadığı Emmanuel Dennis'te flaş gelişme

Emmanuel Dennis, Türkiye'ye geliyor! 2 seçeneği var.

KAYNAK: Haber Merkezi
Başakşehir ve Adana'nın paylaşamadığı Emmanuel Dennis'te flaş gelişme

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Türkiye'ye transfer olmaya ikna olan Dennis, Adana Demirspor ile Başakşehir arasında bir tercih yapacak.
Haberde iki takımın da kiralama teklifi yaptığı Dennis'in maaşının tamamını karşılamayı kabul ettiği yazılırken, oyuncuyla ilgilenen CSKA Moskova'nın ise Dennis için seçenekler arasında yer almadığı belirtildi.
25 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

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