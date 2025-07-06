Başakşehir yıldız oyuncu ile ayrılığı açıkladı!

Kaynak: AA
Başakşehir yıldız oyuncu ile ayrılığı açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Başakşehir, Joao Figueiredo ile yollarını ayırdığını açıkladı. Lacivert-turunculular, başarılı oyuncunun Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim'e transfer olduğunu belirtti.

RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Joao Figueiredo'nun Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim'e transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC ile anlaşmaya varılmıştır. Brezilyalı oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Figueiredo, Başakşehir'de geçen sezon forma giydiği 48 resmi maçta 12 gol attı.

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