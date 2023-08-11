Başakşehir yıldızının sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Fas asıllı Fransız futbolcu Mounir Chouiar'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

KAYNAK: AA
Başakşehir yıldızının sözleşmesini feshetti

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mounir Chouiar ile kulübümüz arasında akdedilmiş olan 08.07.2022 tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Mounir Chouiar’ın 2023-2024 futbol sezonu açılışından bugüne kadar kulübümüzün sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlarına izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmaması, bu hususta kendisine gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ağır surette ve ısrarlı bir şekilde ihlal etmesi ve bu durumun artık taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin devamını kulübümüz açısından çekilmez kılmış olması nedeniyle, kulübümüz tarafından tek taraflı olarak ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, fesih nedeniyle kulübün uğradığı zararların tazmini ve sportif yaptırımlar uygulanması talebiyle oyuncuya karşı FIFA nezdinde yasal işlemlerin başlatılacağı da duyuruldu. (AA)

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Milli Takım kötü başladı Spor
Milli Takım kötü başladı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Vatandaşlarımız ‘iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş’ noktasına gelmiştir Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Vatandaşlarımız ‘iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş’ noktasına gelmiştir
Fred Fenerbahçe'de. Resmen açıklandı Spor
Fred Fenerbahçe'de. Resmen açıklandı
Arabanın çarptığı kaplan kıvrana kıvrana can verdi Güncel
Arabanın çarptığı kaplan kıvrana kıvrana can verdi
Hizbullah'a desteğini yineleyen İran: İsrail'in varlığına son verilmeli Dünya
Hizbullah'a desteğini yineleyen İran: İsrail'in varlığına son verilmeli
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Spor
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e bir görev daha Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e bir görev daha