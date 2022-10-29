Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı

(DHA) - Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde dün saat 10.00 sıralarında araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde patlama meydana geldi. Patlamada Fatih Önür olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Musa Yaycı, Nadim K. ve Ferhat Ç. hastaneye kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen Musa Yaycı kurtarılamadı. Olay sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.N.K gözaltına alındı. İşyeri sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayına getirildi.

M.N.K., tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.