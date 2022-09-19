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Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan ilk yapılan sorgusunda her şeyi inkar ederek, "Bunların hiç birini ben yapmadım" dedi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 21:28
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Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım
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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda güzergahlardaki tüm güvenlik kamera görüntülerini inceleyen, dronlarla arama yapan polis ekiplerinin viyadük altında saklanan şüpheliye ulaştığı öğrenildi. Polislere ateş açtığı sırada yanında bulunan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

BÜRO AMİRLERİ DAHİL TÜM PERSONEL SAHADA GÖREV ALDI

Başakşehir ve Fatih'te meydana gelen öldürme ve yaralama olaylarının ardından alarma geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hepsinin şüpheliyi yakalamak için görevlendirildiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Oto hırsızlık Bürosu, Hırsızlık Bürosu, Dolandırıcılık Bürosu, Ahlak ve Kumar Büro Gasp ve Cinayet Bürolarının koordineli bir şekilde yakalama çalışmalarına katıldığı bu amaçla büro amirleri dahil tüm personelin sahaya sürüldüğü belirtildi.

DRONLARLA  ARAMA YAPILDI,  74 MERMİ BİR TABANCA İLE BİRLİKTE YAKALANDI 

Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen şüpheli, güzergahlardaki tüm güvenlik kameraları incelenerek takip edildi. Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu.

İLK SORGUSUNDA "BEN YAPMADIM" DEDİ 

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler, yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" cevabını verdiği bildirildi.

DİĞER ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. 

Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliği'nde sabaha kadar devam edilecek. Öte yandan, polisleri yaraladığı sırada yanında bulunan diğer şüphelinin de yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.

 

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