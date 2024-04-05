Başakşehir'de 3 milyonluk kuyumcu soygunu! Güvenlik görevlisi soyguncuları copla kovaladı

Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda dün sabah saatlerinde meydana gelen soygunda, yüzleri kar maskeli ve silahlı 4 kişi kepenkleri uzaktan kumanda ile açarak içeriye girdi. Kapıyı da levye ile kıran şüpheliler, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çaldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Soygunu fark eden güvenlik görevlisi, copu ile soyguncuları engellemeye çalıştı. 4 soyguncudan birisi silahını güvenlik görevlisine doğrulttu. O sırada içeride bulunan 3 kişi altınları alarak kaçtı. Güvenlik görevlisi de copu ile kaçan soyguncuları bir süre kovaladı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, maskeli 3 kişinin kuyumcuya girerek altın ve değerli eşyaları çuvala doldurdukları görülüyor. Şüpheliler, yaklaşık 1 dakika süren hırsızlığın ardından çaldıklarıyla birlikte kuyumcudan çıkıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, soyguncuların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.