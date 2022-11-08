﻿Başakşehir’de 5 katlı fabrikada yangın 

Başakşehir’de bulunan 5 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Başakşehir’de bulunan 5 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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