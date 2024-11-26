Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Moldova ekibi Petrocub'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Çağdaş Atan ve Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, önemli açıklamalarda bulundu.

Son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini belirten teknik direktör Çağdaş Atan, Petrocub karşılaşmasını bir dönüm noktası olarak gördüklerini ifade etti. Atan, maçla ilgili olarak şunları söyledi:

"Reaksiyon vermemiz gerektiğini biliyoruz. Son iki gündür yoğun toplantılar ve istişareler yapıyoruz. Takımdaki enerji ve aldığımız kararların sahaya olumlu yansıyacağına inanıyorum. Yarınki maçın net favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Çıkış yakalamak için doğru bir rakip ve güzel bir maç."

BERKAY ÖZCAN KADRO DIŞI

Toplantıda Atan, önemli bir kararın da duyurusunu yaptı. Berkay Özcan'ın artık takımla birlikte olmayacağını açıklayan Atan, bu kararın kulüp yönetimiyle ortak alınan bir karar olduğunu vurguladı:

"Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak. Bu, benim isteğim ve yönetimle yaptığımız istişare sonucu aldığımız bir karar. Bazen böyle süreçler, dostlarınızı görmeniz açısından önemli oluyor. Ancak bu dönemin bizde biraz uzun sürdüğünü söyleyebilirim."

PELKAS: "SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Dimitris Pelkas ise takım olarak kendilerini kanıtlamak zorunda olduklarını belirtti. Petrocub karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini ifade eden Pelkas, şu sözleri kullandı: