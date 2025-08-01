Başakşehir'de dehşet! Kediyi tekmeleyerek öldürdü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kişinin apartmana soktuğu kediyi öldürdüğü iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, şüphelinin, kediyi apartman kapısından soktuğu; ardından kuyruğundan tutarak yere vurduğu ve tekmeleyerek öldürdüğü görüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başakşehir’de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır."