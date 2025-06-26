Başakşehir'de elektrik kablolarında çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

Kaynak: İHA
Başakşehir'de elektrik kablolarında çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

Başakşehir'de bir sitenin girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı.


Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir sitenin girişindeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sitenin doğalgaz kutusuna sıçradı. Doğalgaz kutusunun yanmasıyla gaz kaçağı meydana geldi. Kısa sürede site duvarından caddeye doğru alevler yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek alanı kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ve İGDAŞ ekipleri gazı keserek müdahale etti, yangın söndürüldü. Konu ile ilgili doğalgaz ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

Son Haberler
Giresun’daki feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun’daki feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
Sevgililer evlerinde ölü bulunmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı
Sevgililer evlerinde ölü bulunmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı
Kırıkkale’de "hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kırıkkale’de "hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Antalya'da 45 yıllık kekik araştırması! Aksekili profesör, evini laboratuvara çevirdi
Antalya'da 45 yıllık kekik araştırması! Aksekili profesör, evini laboratuvara çevirdi
Ünye'de Gölevi kafe ve restoran açılıyor
Ünye'de Gölevi kafe ve restoran açılıyor