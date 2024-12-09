Başakşehir’de elektrikli araç yandı! 14 katlı bina tahliye edildi

Başakşehir'de bir site otoparkında gece saatlerinde elektrikli araçta çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın sonrası bina geçici olarak tahliye edildi.

Yangın saat 04.30 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi, Yeşilvadi Caddesi'nde yer alan bir sitedeki 14 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre otoparkta park halindeki elektrikli araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yanma yaşandı. Yangın sonrası otoparktan yükselen dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sonrası güvenlik güçleri çıkan duman dolayısıyla binada kalan vatandaşları uyandırarak olumsuz bir durum yaşanmaması için tedbir amaçlı olarak tahliye etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın başka araçlara sirayet etmeden söndürme çalışmaları tamamlandı. Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Öte yandan yanan aracın sahibi Murat Karabayır, "Yangının nasıl çıktığıyla ilgili bilgimiz yok. Elektrikli araçtı. Şarjdaydı. Akşamüzeri takmıştık. İlk defa böyle bir şey oluyor. Daha önce olsaydı zaten elektrikli araç almazdık." dedi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.