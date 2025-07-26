Başakşehir'de fabrikada çıkan yangın korkuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Başakşehir'de fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Başakşehir'de madeni eşya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişiğinde bulunan diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

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Yangın, 23.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak'ta bulunan madeni eşya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın fabrikanın 2. katında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı.

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Hızla büyüyen yangın fabrikanın 3. katına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

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İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın madeni eşya fabrikasının bitişiğinde yer alan diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikanın 2 ve 3. katında hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangın alanından ayrılırken yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

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