Başakşehir'de fabrikada çıkan yangın korkuttu

Başakşehir'de madeni eşya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişiğinde bulunan diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, 23.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak'ta bulunan madeni eşya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın fabrikanın 2. katında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı.

Hızla büyüyen yangın fabrikanın 3. katına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın madeni eşya fabrikasının bitişiğinde yer alan diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikanın 2 ve 3. katında hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangın alanından ayrılırken yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.