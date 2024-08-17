Başakşehir'de gece yarısı 'yol vermedin' kavgası: İlginç anlar kamerada

Kaynak: İHA
Başakşehir'de gece yarısı 'yol vermedin' kavgası: İlginç anlar kamerada

İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde boş bir caddede iki sürücü arasında "neden yol vermedin" tartışması kavgaya dönüştü.

Bu ilginç anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Başakşehir'deki bir site girişinde meydana geldi. Gece geç saatlerde site önündeki boş caddede seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada sürücüler araçlarından inerek birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Site girişinde bulunan vatandaşlar, bir süre kavganın nedenini anlamaya çalıştıktan sonra sürücüleri ayırmaya çalıştı. Bu ilginç kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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