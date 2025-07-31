Başakşehir'de gol yağmuru! Avrupa'da güle oynaya turladı

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir, sahasında Bulgar temsilcisi Cherno More'yi ağırlıyor.

Karşılaşmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile beraber takip ediyor.

İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir, karşılaşmaya Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf, Ömer Ali, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa 11'i ile başladı.

17'nci dakikada Yusuf Sarı'nın ortasında Brnic'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen Başakşehir, 31'inci dakikada Crespo'nun ceza sahasında attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

⚽ GOOLL! Yusuf Sarı çok iyi yere gönderdi topu, Ivan Brnic attı golü! Temsilcimiz Başakşehir 1-0 önde! pic.twitter.com/EPWS2DfMC9 — TRT Spor (@trtspor) July 31, 2025

36'ncı dakikada bu sefer Crespo'nun asistinde sahneye çıkan isim Nuno Da Costa oldu. Tecrübeli forvetin golüyle Başakşehir ilk yarıyı 3-0 önde kapatarak turu da büyük oranda cebine koydu.

???? Miguel Crespo'dan enfes tek dokunuş! Nuno da Costa affetmedi! Skor 3-0! pic.twitter.com/Y0QkTiwOla — TRT Spor (@trtspor) July 31, 2025

Başakşehir 3. eleme turunda Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Viking, sahasında oynadığı ilk maçtan 7-0 galip ayrıldı.