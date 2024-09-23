Başakşehir’de iki kadın sürücünün ters yön kavgası kamerada

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle ters yöne girdiği iddia edilen kadın sürücü ile karşı yönden gelen bir diğer kadın sürücü arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede tartışma büyürken, ters yönden gelen kadın aracının camından çıkarak diğer sürücünün otomobiline zarar verdi. Hızını alamayan sürücü, otomobilinden inerek tartıştığı kadına saldırdı.

Saldırgan kadın karşılık bulamayınca olay tekrar sözlü tartışmaya dönüştü. Bir süre sonra aracına tekrar binen saldırgan kadın sürücü, olay yerinden ayrıldı.

İki kadın sürücünün de birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kadın sürücülerin ters yön kavgası ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.