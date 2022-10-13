13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Başakşehir'de katil komşu yakalandı

Başakşehir'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan komşusu Aysel Kübra Yılmaz'ı ağır yaralayan, annesi Hacer Yılmaz'ı öldüren şüpheli Serdar A., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. 

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:18
Takip Et

Başakşehir'de katil komşu yakalandı

Başakşehir'de katil komşu yakalandı
+
Aa
-

Ziya Gökalp Mahallesi Hanımeli Sokak'ta, 1 Ekim Cumartasi saat 00.22'de meydana gelen olayda, Aysel Kübra Yılmaz ile annesi Hacer Yılmaz, silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Ard arda tetiğe basan şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Hacer Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

ŞÜPHELİ SAPLANTILI AŞIK KOMŞU ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı olarak hastanede tedavi gören Aysel Kübra Yılmaz'la yaptıkları görüşmede olayın komşuları Serdar A.(42) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Serdar A.'nın Aysel Kübra Yılmaz'a saplantılı halde aşık olduğu ancak, karşılık göremeyince zaman zaman sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi. Aysel Kübra Yılmaz'ın şikayeti üzerine Serdar A.'ya uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Polis yaptığı soruşturma sonucunda şüphelinin olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin izini Esenyurt'ta buldu. Saklandığı eve düzenlenen operasyonda şüpheli Serdar A. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı olduğu belirlenirken. sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
2
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
3
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
4
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
5
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
6
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
7
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿124 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿124 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿124 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿Çanakkale Ayvacık Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Ayvacık Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Ayvacık Belediyesi işçi alacak
﻿TÜİK’e göre tavuk eti üretiminde artış yaşandı
﻿TÜİK’e göre tavuk eti üretiminde artış yaşandı
﻿TÜİK’e göre tavuk eti üretiminde artış yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.