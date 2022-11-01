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Youssouf Ndayishimiye atıyor Başakşehir kazanıyor

Başakşehir’in 24 yaşındaki futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, bu sezon ligde attığı 3 golle takımının en golcü oyuncusu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:45
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Başakşehir'de ligde takımının en skorer futbolcusu unvanını elinde bulunduran 24 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye'yi 2’şer golle Deniz Türüç ve Keny takip etti

Youssouf Ndayishimiye atıyor Başakşehir kazanıyor
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Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Puanını 23 yapan turuncu-lacivertliler, lider Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun kadroda vazgeçemediği isimlerin başında gelen Ndayishimiye de Giresunspor karşısında attığı golle Süper Lig’de bu sezon gol sayısını 3’e çıkartmış oldu.

Ligde takımının en skorer futbolcusu unvanını elinde bulunduran 24 yaşındaki oyuncuyu 2’şer golle Deniz Türüç ve Keny takip ediyor.

Burundili oyuncu Ndayishimiye, 12 haftası geride kalan ligde 1 haftayı BAY geçen Başakşehir’in 863 dakika ile en fazla süre alan futbolcusu. Youssouf Ndayishimiye, Avrupa maçları da dikkate alındığında hem lig hem Avrupa’da Medipol Başakşehir’in oynadığı 22 maçın 21’inde 1735 dakika yeşil zeminde kaldı. Burada Ndayishimiye’yi, 1503 dakika ile Biglia ve 1440 dakikayla Volkan Babacan izledi. Ndayishimiye, bu sezon sadece Fenerbahçe müsabakasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememiş ve turuncu-lacivertliler o müsabakayı 1-0 kaybetmişti.

Nadyishimiye, Avrupa kupalarında da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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