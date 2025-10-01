Başakşehir'de malzeme deposunda çıkan yangın korkuttu

Başakşehir'de malzeme deposunda çıkan yangın korkuttu

Başakşehir'de Metal İş Sanayi Sitesi'nde içinde plastik malzemeler bulunan 2 katlı depoda yangın çıktı. Alevlerin etkisi altına aldığı iş yerine itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Yangın saat 23.00 sıralarında Başakşehir, İkitelli Metal iş Sanayi Sitesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, plastik malzemelerin olduğu iki katlı depodan henüz bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini görüldü. Yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Alevler kısa bir sürede tüm iş yerini sardı. İtfaiye ekipleri binanın her iki tarafından yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri şeritlerle çevrede güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekipleri tarafından araştırılırken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

